«Покупал пистолет, чтобы меня убить»: Лена Катина вспомнила о преследованиях неадекватного фаната

Жизнь звезд зачастую связана с рисками. Порой знаменитостей преследуют навязчивые фанаты, которые угрожают их покалечить или даже убить. В такой ситуации однажды оказалась экс-солистка группы «Тату» Лена Катина.

Катина вспомнила о серьезном случае, который произошел, когда она должна была лететь в Польшу, где собиралась выступить на фестивале.

«Был какой-то психически неуравновешенный человек, который хотел то жениться, то покупал пистолет, чтобы меня убить», — рассказала звезда в разговоре с Teleprogramma.pro.

Артистке начали писать поклонники, которые просили ее не приезжать в Польшу из-за возможной опасности. Команда звезды подала заявление в полицию. Катина не отказалась от выступления, но знаменитости усилили охрану. К счастью, все закончилось благополучно. Лена понимала, что нет такой сильной угрозы.

В 2022 году Лена Катина вышла замуж во второй раз за Дмитрия Спиридонова. В ноябре того же года певица забеременела. В июле прошлого года она родила сына, которого назвали Демьяном.

Напомним, ранее звезда пожаловалась на супруга, который кричит на нее без повода, если встанет не с той ноги.