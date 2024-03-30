«Зачем этот цирк в аренду?»: подписчики раскритиковали безработного Тарасова за подарок на юбилей Костенко

29 марта модель Анастасия Костенко отметила 30-летний юбилей. С днем рождения ее поздравил супруг, Дмитрий Тарасов, который решил подарить жене много цветов. Правда, его выбор не очень оценили подписчики семейной пары.

Дмитрий преподнес Костенко девять огромных букетов. Он предложил подписчикам посчитать, сколько в них роз. Но комментаторы начали критиковать футболиста и его отношения с супругой.

«Опять цветы напрокат?», «У вас и так денег нет! Зачем ей столько цветов!», «Зачем этот цирк в аренду? Ну подарите нормальный букет», «Какие уставшие цветы», — критикуют подарок Тарасова фолловеры в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и дочерей Милану и Еву. В сентябре 2023 года модель призналась, что станет матерью в четвертый раз. 15 февраля у пары родился сын, которого супруги решили назвать Ярославом.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал, что сидит дома без работы. Многодетный отец признался, что однажды пытался заняться бизнесом, но все деньги, которые он вложил, в итоге были потеряны. Сейчас основной доход приносит его супруга Анастасия: она получает деньги от рекламы в своем блоге.