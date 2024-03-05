Муж Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов рассказал, что сидит без работы. Об этом он признался в интервью «Новому Радио».

Муж Анастасии Костенко пришел в гости на шоу Калинина и Райтрауна. Когда разговор зашел о заработке, Тарасов признался, что сейчас нигде не работает и живет благодаря сбережениям.

«Живу на старых дрожжах. Я сейчас безработный», — заявил он.

Многодетный отец признался, что однажды пытался заняться бизнесом, но все деньги, которые он вложил, в итоге были потеряны.

«Я вложил большую сумму, поверил. На тот момент я играл в профессиональный футбол. Бывает, бизнес прогорает. Я это пережил, все нормально», — рассказал он.

Тарасов добавил, что сейчас в семье зарабатывает супруга — Анастасия Костенко продает рекламу в соцсетях. Она также открыла собственный онлайн-магазин одежды.

Ранее мы писали о том, что футболист Дмитрий Тарасов попал в больницу после рождения пятого ребенка.