«Зачем это выкладывать?»: бывший муж Ани Лорак публично отчитал девушку, которая от него забеременела

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу станет отцом. Для него это будет второй ребенок: мужчина воспитывает дочь от предыдущего брака.

О том, что любимая девушка Мурата Анастасия беременна, стало известно из соцсетей. Она опубликовала два теста на беременность с двумя полосками на своей странице в соцсетях.

Модель подписала фото словами: «Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается».

Мурат прокомментировал публикацию избранницы. Он заявил, что любит Анастасию. Однако Мурат не слишком обрадовался, когда девушка выложила фотографии в соцсеть.

«Я когда это видел, говорил, что я самый счастливый мужчина в этом мире… У меня один вопрос: это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать и через Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) это вести все?»

Весной пара расставалась. Девушка говорила, будто все прошло без конфликтов и назвала случившееся «красивой историей».

Ранее Анна Лорак рассказала о переходном возрасте 12-летней дочери.