«Другой уровень сложности»: Ани Лорак рассказала о взаимоотношениях с дочерью

Певица Ани Лорак рассказала о сложностях в отношениях с 12-летней дочерью. По ее признанию, с подростками всегда бывает непросто, но главное – суметь стать для своего ребенка другом.

Артистка воспитывает единственную наследницу, родившуюся от Мурата Налчаджиоглу. И сейчас девочка переживает переходный возраст – самое непростое время для многих родителей. Ани поделилась, что быть мамой школьницы действительно бывает испытанием. Но со всеми трудностями можно справиться.

«Подростки в наше время — это другой уровень сложности, я бы сказала. Сейчас все усложнилось тем, что появился доступ к огромному количеству информации, дети буквально не вылезают из гаджетов. Поэтому я желаю всем, у кого сейчас дети переходного возраста, просто набраться терпения», - поделилась Ани Лорак в интервью StarHit.

По словам певицы, наладить общение с подростком можно, если оказывать поддержку и показывать свою любовь. Благодаря этому сейчас в семье самой артистки все хорошо. Она призналась, что является для Софии опорой, а она для матери.

Напомним, что Ани Лорак в прошлом году рассекретила новые отношения. Ее избранником стал Исаак Виджрак. В беседе со СМИ вокалистка рассказала, что у них все по-прежнему хорошо, но она теперь предпочитает не говорить о личной жизни, так как «счастье любит тишину».

Ранее Ани Лорак заявила, что считает Софию Ротару легендой.