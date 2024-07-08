«Зачем это?!»: актер Самойленко усомнился в успехе новой экранизации романа «Война и мир»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Онегин», решил сделать очередную экранизацию «Войны и мира» по произведению Льва Толстого. Эту идею раскритиковали многие культурные деятели. К их мнению присоединился актер Александр Самойленко, который считает данную затею провальной.

Самойленко не понимает, зачем снова экранизировать классические произведения.

«Ну, раньше это было модно… Ну ладно три-четыре серии. А двенадцать, пятнадцать — зачем это?! Для чего? Нужно аккуратно с экранизациями поступать. Я бы не рискнул, например», — цитирует артиста aif.ru.

Недавно Министерство просвещения предложило кинематографистам переснять советскую классику. Предлагалось обновить такие ленты как: «Летят журавли», «Судьба человека» и «Звезда пленительного счастья». Актер назвал себя противником этой инициативы. Он считает, что ремейки могут испортить восприятие всеми любимых фильмов.

В конце прошлого года артист появился в новом сезоне сериала «Папины дочки». К своей работе Самойленко относится плохо: он считает, что не стоит входить в одну реку дважды.

Напомним, кинокритик Александр Шпагин в разговоре с порталом «Страсти» прокомментировал новость о готовящейся экранизации романа «Война и мир».