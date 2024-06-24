«В «Войну и мир» лучше не лезть»: почему зрители возмущены желанием Андреасяна экранизировать роман Толстого

Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал новость о готовящейся экранизации романа «Война и мир». За это произведение бралось уже немало режиссеров, и в этот раз рискнуть решил Сарик Андреасян, отметившийся в 2024 году с фильмом «Онегин», который зрители встретили по-разному. Теперь в Сети опасаются, что кинематографист испортит и эпос своим видением. Портал «Страсти» решил узнать, чем вызвано возмущение зрителей и почему мало кто верит в Андреасяна.

По словам Шпагина, с появлением Сарика в российском кинематографе он понял, что «пришли враги». Тогда режиссер выпустил комедию «Беременный», раскрывающую историю мужчины, ожидающего ребенка. После этого мнение эксперта не менялось еще несколько лет, пока он не увидел сериал Андреасяна «Жизнь по вызову», а также еще пару достойных проектов. Однако потом случился «Онегин».

«Три раза все-таки Андреасян себя показывал достойно. Это, конечно, был последний сериал про эскортниц. Замечательный совершенно, я не ожидал. А также «Землетрясение» и «Непрощенный». Но дальше все снова здорово. Тот же «Онегин» - это совершенно тупая, бесконфликтная, постная гламурятина, оставшаяся, в общем-то, в 2010-х годах, потому что сейчас уже такого кино не снимают. «Онегин» меня привел в совершеннейший ужас. Он сделал чистый нарратив, а там дело вовсе не в нем. Это поэзия, все в описаниях, состоянии, атмосфере. А нарратив мало интересный. Андреасян еще и побоялся внести в него какую-то внутреннюю свободу, потому что у него ее в принципе нет», - заявил Шпагин.

Кинокритик опасается, что судьба «Онегина» ждет и новую экранизацию. Он считает, что спасти положение может только хороший сценарий. Шпагин подчеркнул, что пока еще никому не удалось воплотить замысел Толстого.

«Я боюсь, что «Война и мир» такой же будет, как ужасный «Онегин». Потому что вообще в «Войну и мир» лучше не лезть. Даже у Бондарчука не получилось. У него война вышла совершенно великолепная, а мир он не уловил. Вообще уловить Толстого сложно. Это, по сути, лирический эпос. Но когда ты экранизируешь чистый нарратив, получается гламурятина. И примером тому была и первая экранизация «Войны и Мира» и от части на 50% работа Бондарчука. Есть еще сериал, который, кстати, очень нравится Владимиру Путину, как он говорил. Может быть, он и хорош, я не знаю, - отметил Александр Шпагин. — Гораздо лучше взять и самому написать сценарий про 19 век, если так уж неймется снять про пары князьев и графьев сериал или фильм. После «Онегина» я бы боялся давать подобный проект на основе «Войны и мира» Андреасяну. Не сильно меня радует этот факт конечно».

Не исключает кинокритик и того, что в «Войне и мире» Андреасян снимет свою жену Лизу Моряк. Напомним, что актриса появляется во многих работах режиссера, что возмущает зрителей. В «Онегине» она сыграла Татьяну Ларину.

«Конечно, он ее туда всунет. Я и не знал, что это его жена. В «Онегине» все отвратительно играли, как роботы, просто произносили текст. Им не дали сверхзадачи, не объяснили, что нужно сказать этим фильмом. Их не одухотворили, скажем так. Говорят, что в плохих фильмах все играют плохо. Это не так. В плохих фильмах хорошие актеры все равно играют хорошо. А это тот редкий случай, где и хорошие актеры играют плохо. Потому что, еще раз говорю, вообще не надо это было делать. И главное, что «Война и Мир» – это где-то близко. А Андреасяну нужно чего попроще. К сожалению, плохого у него больше, чем хорошего. Но у него все-таки были же удачи, значит, есть надежда, что может что-то получиться», - поделился Александр Шпагин.

Ранее писатель Платон Беседин назвал «омерзительными» фильмы режиссера Сарика Андреасяна.