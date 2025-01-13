«Зачем ему женщина после четырех родов?»: что известно о новом предполагаемом бойфренде Перминовой

Модель Елену Перминову заподозрили в романе с 20-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Слухи решила прокомментировать психолог Вероника Степанова. Она заявила, что не верит в их любовь, так как считает — они друг другу не нужны.

В личном Telegram-канале Степанова опубликовала фото нового предполагаемого бойфренда бывшей возлюбленной олигарха Александра Лебедева. Несмотря на то, что в Сети активно обсуждают эти отношения, психолог уверена — реальных чувств там нет.

«Новый избранник Перминовой, как вы можете заметить, малолетний манекенщик. Зачем ему женщина после четырех родов, а ей манекенщик? Как зачем, за мясом и икрой», - заявила Вероника Степанова.

Отметим, что слухи о связи Перминовой и Романова поползли после того, как модель объявила о расставании с Лебедевым. Внимательные поклонники считают, что роман продолжается уже долгое время. Они ставят друг другу лайки в соцсетях и обмениваются комментариями.

Ранее Александр Лебедев улетел на Мальдивы с детьми от Елены Перминовой.