«Будем продавать виллы россиянам»: миллиардер Лебедев с детьми от Перминовой отправился на Мальдивы

Миллиардер Александр Лебедев рассказал, что улетел на Мальдивы с детьми от модели Лены Перминовой. Бизнесмен уточнил, что там они выбирали остров для проекта.

Подробностями Лебедев поделился в личном блоге.

«На новогодние каникулы всей бандой отправились на Мальдивы, но не прохлаждаться, а работать», - рассказал Лебедев.

Он сообщил, что на Мальдивах семья выбирала остров для проекта – он планирует распространять российскую технологию домостроения в райские уголки мира.

«За два дня посмотрели четыре предложения и единодушно впятером, включая мудрейшего 3-летнего Сашеньку, проголосовали за остров мечты. Будем продавать виллы россиянам…», - написал бизнесмен.

Лебедев отметил, что заявки от желающих стать владельцами шикарной трехсотметровой виллы на Мальдивах собирают уже сейчас.

Перед Новым годом Перминова сообщила о расставании с отцом своих четырех детей. Пара не состояла в официальном браке. 38-летнюю модель заподозрили в новом романе. Появились фотографии с ее отдыха в Мексике, где рядом с Перминовой на пляже находился высокий и молодой мужчина.