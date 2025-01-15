Зачем Елена Блиновская просила суд признать себя банкротом

Юрист Ольга Гимадеева считает, что Елена Блиновская заранее продумала свое банкротство. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2024 году находящуюся в СИЗО Елену Блиновскую признали банкротом. Юрист Ольга Гимадеева считает, что со стороны блогерши это был продуманный шаг ради лояльного отношения.

«Происходит так называемое «управляемое банкротство». Это означает, что банкрот получает лояльного конкурсного управляющего, оценочную компанию и так далее. В таких случаях бывает, что имущество с торгов по заниженным ценам выкупают аффилированные с банкротом люди. Поэтому я считаю, что со стороны Блиновской это мог быть вполне взвешенный шаг», — высказалась эксперт.

По словам юриста, блогерша использовала распространенную схему. В таком случае она может вернуть «свое» с минимальными потерями в деньгах.

Ольга отметила: банкрот может оспаривать в суде заниженную цену своего имущества. Однако в случае Елены, вероятно, оценку будут оспаривать кредиторы, чтобы получить максимальную сумму.

«В деле Блиновской оценку скорее будут оспаривать наоборот кредиторы. Крупные банки стараются получить от своих должников по максимуму, чтобы полученных через торги денег хватило на полное покрытие задолженности», — резюмировала юрист.

Ранее сообщалось, что особняк Елены Блиновской в Истре появится на торгах минимум через полгода.