«Зачем допустил это?»: Погребняк осудила Natan на связь с Лерчек

Популярная блогерша и модель Мария Погребняк прокомментировала скандал вокруг рэпера Natan и блогерши Лерчек на проекте «Звезды в джунглях». Ее слова приводит издание The Voice.

Как уточнила модель, Лерчек знала, что музыкант женат и у него есть дети. Она отметила, что не хочет говорить ничего плохого про блогершу. При этом ей непонятна подобная ситуация как женщине.

Погребняк призналась, что Natan опозорил свою супругу и детей.

«Ты идешь на реалити-шоу. Ты же понимаешь, что везде прослушки и камеры. Ты зачем допустил это? Даже если у тебя возникли чувства к Лерчек, ты после проекта позвони, назначь свидание. Зачем это делать в публичном пространстве? Ты же знаешь, что смотрят дети», — поделилась Погребняк.

Модель добавила, что подобное поведение артиста делает больно его детям. Ей трудно оправдать поступок Natan, даже если тот разошелся с супругой.

Напомним, 11 октября в СМИ появилось видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Natan. Звезды страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что исполнитель женат.

23 октября жена Natan рассказала, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла причину измены Natan с Лерчек.