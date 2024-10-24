Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла причину измены Natan с Лерчек

Сваха Роза Сябитова высказалась об интрижке рэпера Natan с блогершей Лерчек на проекте «Звезды в джунглях». По мнению ведущей «Давай поженимся!», этот короткий роман артист допустил ради хайпа и увеличения заработка.

В личном Telegram-канале Сябитова обозначила, что исполнитель изменил супруге вовсе не из-за помешательства и любви, а чтобы повысить популярность. Сваха считает, что это «типичная история» у современной молодежи.

«Причин измены может быть множество, но здесь я вижу явный след измены из корыстных побуждений (улучшить материальное положение или социальный статус). Главный факт - измена на камеру. Хайп!» - поделилась Роза.

Телеведущая рассказала, что благодаря этой измене о Natan говорят уже долгое время. У него увеличилось число подписчиков, просмотров, а значит, и заработок. Сама Сябитова осуждает такую разновидность «любовной коммерческой сделки», так как от нее страдает семья изменщика.

К слову, жена Natan призналась, что действительно тяжело переживает весь этот скандал. Однако, оказалось, что она бросила мужа еще до его романа с Лерчек.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, простит ли жена Natan.