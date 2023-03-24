«Зачем?»: Азамат Мусагалиев на всю страну обидел Гарика Мартиросяна

Команда Азамата Мусагалиева продолжает удивлять публику обилием юмористических номеров, но что-то пошло не так. Один из коллег шоумена Гарик Мартиросян обиделся после одной из его пародий. Об этом сообщает kp.ru.

Выпуск программы с участием звезд выйдет в эфир 26 марта. Денис Дорохов представит пародию на Марину Кравец, а Азамат покажет образ Гарика Мартиросяна. Последний не смог сдержать обиды от увиденного. Шоумен не выдержал и сделал замечание.

«Зачем ты меня таким показываешь, Азамат?!» – возмутился известный ведущий.

Одним из сюрпризов для зрителей станет возвращение в команду Азамата Вячеслава Макарова, а также выступление в качестве приглашенного гостя Филиппа Киркорова.

«Честно сказать, на съемках второго сезона участники просто обрушили на нас поток своих шуток, и я бы хотел предупредить телезрителей, чтобы они включали новый сезон «Концертов» осторожнее!» — сказал телеведущий Евгений Чебатков.

Он добавил, нужно посмотреть, как новые команды вливаются в шоу, а также какие сюрпризы приготовили наши старички. По словам Чебаткова, отдельно нужно обратить внимание на то, как Дорохов выбегает на сцену.

Ранее мы писали о том, что Жена Гарика Мартиросяна хочет стать любовницей Яны Кошкиной. Напомним, что в соцсетях долгое время ходили слухи о том, что сексапильная брюнетка является слишком близкой подругой юмористу. Их даже подозревали в романе, но знаменитости не комментировали ситуацию.