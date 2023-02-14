Жена Гарика Мартиросяна хочет стать любовницей Яны Кошкиной

Один из самых популярных комиков последних десятилетий встретил свою будущую супругу на гастролях в Сочи.

Жанна была еще студентка, и короткие отношения были не серьезными. Через год пара встретилась вновь, и снова в Сочи. Это уже была судьба, и начало долгой семейной жизни.

В Москве будущий номинант журнала Forbes поначалу ютился в съемной однушке на Сущевском Валу. Как вспоминала Жанна – без ремонта, без штор, и даже без телевизора.

Телевизор, впрочем, уже не мог обойтись без Гарика. Карьера телеведущего и основателя Comedy Club шла круто в гору, хотя попадание в рейтинг Forbes Мартиросян воспринял как шутку или ошибку.

У меня нет ни зеленого Lamborghini, ни миллиардных гонораров.

Зато появилось немало завистников, которые принялись распускать о звездном шоумене разные сплетни.

Самым «горячим» был слух о романтических отношениях, якобы связавших Гарика с роковой коллегой по цеху Яной Кошкиной. Супруга актера отреагировала на это с юмором:

Конечно, я не такая талантливая и известная, как мой муж или Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко — короче говоря, как многие мужчины, которых называли любовниками Яны Кошкиной. Зато у меня в блоге 412 тысяч подписчиков. Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей̆ Яны Кошкиной.

Видимо испугавшись такой перспективы, Яна в эфире Аллы Довлатовой открестилась от Мартиросяна начисто: