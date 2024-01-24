Зачем артистам нужен алкоголь в гробу: Лиза Моряк поделилась историей со съемок

Посетившая премьеру фильма «Мастер и Маргарита» актриса Лиза Моряк рассказала, что однажды на съемках ей пришлось лечь в гроб с бутылкой. Об этом сообщает Пятый канал.

Актриса поделилась мыслями о мистике и суевериях и призналась, что не верит в сверхъестественное. Однако место мистике в жизни Лизы Моряк все же есть. Так, на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора» с актрисой произошла интересная история. В одной из сцен артистке нужно было лечь в гроб. Оказалось, что у артистов для таких съемок есть примета, которая существует уже давно.

«Я уже лежала в гробу. И есть такой обычай, когда артист ложится в гроб, ему под подушку кладут бутылку с алкоголем. И когда я легла в гроб, мне принесли бутылку с алкоголем, я легла на нее. И съемочные дни прошли замечательно», — рассказала актриса.

Когда сцены с гробом отсняли, содержимое бутылки выпили. Вспомнив об этом случае со съемок, Лиза Моряк призналась, что может назвать себя немного суеверной. «Лечь в гроб — это такой очень тонкий этический момент. В данном случае это, можно сказать, — оберег», — отметила актриса.

Напомним, 23 января в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Главные роли в картине исполнили супруги Юлия Снигирь (Маргарита) и Евгений Цыганов (Мастер). Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в российский прокат 25 января. Это третья отечественная экранизация романа.

Ранее сообщалось о том, что актриса Юлия Снигирь впервые за долгое время вышла в свет, появившись на премьере фильма «Мастер и Маргарита».