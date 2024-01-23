Впервые за долгое время вышла в свет: актриса Юлия Снигирь блеснула платьем на красной дорожке

Актриса Юлия Снигирь посетила презентацию фильма «Мастер и Маргарита». Она впервые за долгое время вышла в свет. Появление звезды на красной дорожке снял журналист сайта «Страсти». Чуть позже знаменитость вновь оказалась перед публикой, но уже в сопровождении супруга Евгения Цыганова.

Снигирь исполнила роль Маргариты в кинофильме, но не только поэтому к ней было приковано внимание на сегодняшнем мероприятии. Эффектный наряд артистки не остался без внимания — черное в пол платье с блесками и длинными рукавами подчеркнуло стройную фигуру знаменитости, но вместе с тем не выглядело пошло.

Сначала Снигирь появилась перед журналистами одна. А через какое-то время ей составил компанию актер Евгений Цыганов.