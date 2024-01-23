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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 23 января 2024, 20:11
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Впервые за долгое время вышла в свет: актриса Юлия Снигирь блеснула платьем на красной дорожке

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не стали скрывать чувства и вместе вышли в свет.
Впервые за долгое время вышла в свет: актриса Юлия Снигирь блеснула платьем на красной дорожке

© сайт «Страсти»

Актриса Юлия Снигирь посетила презентацию фильма «Мастер и Маргарита». Она впервые за долгое время вышла в свет. Появление звезды на красной дорожке снял журналист сайта «Страсти». Чуть позже знаменитость вновь оказалась перед публикой, но уже в сопровождении супруга Евгения Цыганова.

Снигирь исполнила роль Маргариты в кинофильме, но не только поэтому к ней было приковано внимание на сегодняшнем мероприятии. Эффектный наряд артистки не остался без внимания — черное в пол платье с блесками и длинными рукавами подчеркнуло стройную фигуру знаменитости, но вместе с тем не выглядело пошло.

Сначала Снигирь появилась перед журналистами одна. А через какое-то время ей составил компанию актер Евгений Цыганов.

Ранее журналист сайта «Страсти» пообщался на премьере «Мастера и Маргариты» с Евгением Цыгановым. Актер заявил, что было непросто сниматься с женой.

Источник фото:сайт «Страсти»
Авторы:Анна ЧеченковаАртем Хохлов
Теги:
премьера
фильм
Юлия Снигирь
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