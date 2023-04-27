Зацепин извинился перед Дубцовой, но от слов о нечестной победе в «Фабрике звезд» не отрекся

Недавно финалист четверного сезона «Фабрики звезд» Антон Зацепин дал интервью Яне Чуриковой, в котором раскрыл многие секреты закулисья. Главной сенсацией от него стало то, что победительница проекта Ирина Дубцова на самом деле забрала награду нечестным путем. По его заявлению, за певицей стоял Игорь Крутой, который и продвигал ее вперед. Сама артистка назвала эти слова бредом и сильно обиделась на коллегу.

Антон из-за расстроенных чувств Дубцовой отказываться от своей правды не стал, но все-таки извинился. Он подчеркнул, что не оспаривает заслуг и таланта вокалистки, но считает, что победить должен был он. Зацепин призвал Ирину не обижаться на него, ведь он просто раскрыл тайну, которую хранил 20 лет.

«Я мог и раньше об этом начать говорить, но произошло это сейчас. 20 лет прошло, что теперь обижаться? Я не думаю, что за ней кто-то стоял извне, это было решено внутри проекта. Может, посчитали, что победа — это слишком сильно для моего образа парня из народа. Но все были в курсе, что она победит. Все, кроме меня», - цитирует слова артиста издание Woman.ru.

По словам Антона, Ирина успешная певица, и его интервью этого не изменит. Он признался подруге в любви и отметил, что всегда относился к ней хорошо, не желая как-то навредить.

К слову, в интервью Зацепин затронул и общение в теледоме со Стасом Пьехой. Он рассказал, что знаменитый наследник Эдиты Пьехи издевался над ним, так как чувствовал свое превосходство. Певец после этого прокомментировал свое поведение и пояснил, что на самом деле происходило на «Фабрике звезд».