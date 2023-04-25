«Получал удовольствие»: Стас Пьеха оправдался за свое скандальное поведение на «Фабрике звезд»

В недавнем интервью Яне Чуриковой выпускник четвертой «Фабрики звезд» Антон Зацепин сделал ряд шокирующих высказываний, которые теперь активно обсуждает общественность. В частности, певец заявил, что Ирина Дубцова выиграла благодаря покровительству Игоря Крутого, а Стас Пьеха в теледоме издевался над участниками, чувствуя превосходство над остальными из-за известной бабушки. Оказалось, что эти обвинения оставили недовольным 42-летнего внука Эдиты Пьехи, ведь, по его словам, ничего подобного не было.

Артист признался, что не устраивал в проекте никаких провокаций и уж тем более ни над кем не издевался. Стас рассказал, что жизнь в «Фабрике звезд» была похожа на пионерский лагерь, и если и были какие-то шутки с его стороны, то вполне безобидные. Он опроверг все слова Зацепина по поводу целенаправленной травли и наглого поведения.

«Официально заявляю: я просто жил как в пионерском лагере, кайфовал как умел и ни над кем не издевался! Получал удовольствие от жизни и профессии, как и сейчас – 20 лет спустя», - поделился Стас Пьеха с изданием «7Дней.ru».

Отметим, что опровергла слова Зацепина и Ирина Дубцова. Она назвала все обвинения в нечестной победе бредом и призналась, что не ожидала услышать подобное от Антона, к которому всегда хорошо относилась.