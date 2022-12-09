Забытая всеми девушка Харламова отреагировала на его скандал с Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус когда-то считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. За годы брака супруги успели стать счастливыми родителями, но только спасти любовь им не удалось, и пара объявила о разводе. Теперь экс-возлюбленные частенько выясняют отношения в публичном пространстве, а вчера и вовсе стали главными ньюсмейкерами, вскрыв все «семейные» тайны в социальной сети.

Недавно Харламов заявил, что после развода передал во владение Кристины дом. Девушка обвинила комика во вранье и скупости. По ее словам, мужчина не оставил им с дочерью «ни копейки». Разборки отношений вышли на новый уровень после того, как к ним подключилась мама Харламова. Но, как оказалось, это еще не все участники истории.

После разрыва отношений с Кристиной Гарик представил публике новую возлюбленную. Речь ищет о Катерине Ковальчук. Когда-то пара появлялась вместе на светских мероприятиях, а теперь нет ни совместных выходов в свет, ни фотографий в соцсетях. Поговаривают, молодые люди расстались. Тем не менее Ковальчук решила влезть в разборки Харламова и Асмус.

«Как отвлечься от просмотра этого сериала», — с иронией написала актриса в личном блоге.

О реакции мамы Харламова на происходящее читайте в этой статье.