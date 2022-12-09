Мать Гарика Харламова заткнула рот Кристине Асмус в разборках из-за «обоссанного» дома

Мать юмориста Гарика Харламова Наталья Игоревна встряла в разборки сына с актрисой и экс-женой Кристиной Асмус. Женщина встала на сторону сына.

Родительница считает, что все моменты, связанные с домом, не следовало обсуждать «на весь мир».

Несмотря на то, что сам комик недавно заявил, что оставил бывшей жене «облеванный» и «обоссанный» дом, его мать назвала жилище «прекрасным» и «уютным», в котором они все живут вместе.

Кроме того, Наталья Харламова намекнула, что у внучки «есть жилье и не одно». Она добавила, что недвижимостью ее обеспечил «любящий папа».

Ранее Асмус заявила в социальных сетях, что никакого дома после развода ей не оставили. Харламов ответил, что актриса пользуется половиной коттеджа. Также комику не понравилось, что бывшая жена обсуждает всё это публично. Он призывал ее спуститься на один этаж вместо того, чтобы писать посты на эту тему.