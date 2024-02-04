Стала «рабой любви»: Садальский не связал эмиграцию Пугачевой с зарубежными счетами

Певица Алла Пугачева вот уже долгое время пребывает за границей. Там звезда обустроила свой быт и не спешит возвращаться на родину. Кто-то считает, что Примадонна своим переездом спасла банковские счета и недвижимость за рубежом. Однако актер Станислав Садальский уверен в другом — исполнительница стала «рабой любви».

Заслуженный артист РСФСР поделился своим мнением с aif.ru. Садальский не видит в эмиграции Пугачевой финансовые мотивы. Все дело в отношениях, уверен артист. По его словам, Примадонна пошла поперек себя ради опального супруга.

«Она как жена декабриста туда поехала, мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя», — прокомментировал выбор исполнительницы известный актер.

Ранее Юрий Лоза высказался о переехавшей за рубеж Пугачевой. Композитор считает, что она разрушила жизнь и довела себя до самоуничтожения.