Продюсер Дзюник рассказал, что Верка Сердючка хорошо знает украинский язык

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что Верка Сердючка хорошо знает украинский язык. Его слова приводит aif.ru.

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, угодил в скандал в Киеве из-за выступления на русском языке. Артиста потребовали привлечь к ответственности.

В беседе с журналистами продюсер отметил, что певец хорошо знает украинский язык. Более того, Леонид признался, что поддерживает связь с Данилко и часто с ним переписывается.

«Андрей хорошо знает украинский язык. Мы с ним дружим и даже переписываемся, так сказать, на своем определенном суржике, который понимает и он, и я прекрасно. Никаких проблем у Андрея с этим нет», — высказался продюсер.

Леонид возмущен ситуацией в Киеве. По его мнению, нельзя искоренить русский язык, и у тех, кто пытается этого достичь, ничего не выйдет.

«Есть такое выражение: заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб прошибет. Та же самая история происходит сейчас на Украине с этими так называемыми руководителями, которые пытаются искоренить русский язык. Ничего никогда у них не получится», — пояснил Дзюник.

Ранее сообщалось, что отель под Киевом оштрафуют за концерт Верки Сердючки с русскими песнями. Подробности читайте в этой новости.