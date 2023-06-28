Забыли про традиции: вскрылись неожиданные детали свадьбы 25-летнего сына Юлии Меньшовой

На днях в жизни Юлии Меньшовой произошло радостное событие: ее 25-летний сын Андрей Гордин женился на актрисе Марии Кукушкиной. К слову, звездное семейство держит в секрете подробности о прошедшем торжестве, вот почему за все это время в Сети появилось лишь несколько снимков со свадьбы. Рассмотрев детально кадры, подписчики поинтересовались, была ли церемония венчания у молодоженов. К слову, ответ не заставил себя ждать.

В личном блоге Андрей обратился к публике и заявил: фото из храма ждать не стоит, поскольку они с супругой решили отказаться от проведения таинства. В чем причина подобного — наследник Меньшовой не стал уточнять.

«Увы, фото с венчания не будет, потому что мы не венчались», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Андрея.

На данный момент молодожены отправились в свадебное путешествие. Поговаривали, Гордин решил жениться на Кукушкиной из-за ее внезапной беременности. Однако, по данным СМИ, подобные суждения являются ложными. В личном блоге актриса поделилась фото в купальнике, показав публике стройную фигуру.

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