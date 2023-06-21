Молодая невестка актрисы Юлии Меньшовой удивила необычным выбором свадебного платья

На днях в жизни Юлии Меньшовой произошло радостное событие: ее 25-летний сын Андрей Гордин женился на актрисе Марии Кукушкиной. По данным СМИ, торжество было скромным. Молодожены пригласили на церемонию только самых близких и родных людей. Несмотря на это, в Сети все равно появились кадры со свадьбы, и после этого публика принялась обсуждать платье невесты.

Мария выбрала на торжество наряд в винтажном стиле с широкими рукавами, открытой спиной и небольшим шлейфом. Девушка решила отказаться от сложной прически, а ее букет невесты состоял из полевых цветов. Подписчики отметили то, что актриса выглядела скромно на собственном празднике. Несмотря на это, сын Меньшовой оказался в восторге от наряда супруги.

«Я женился на красивой и смешной девчонке», — цитирует «7Дней.ru» Андрея.

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