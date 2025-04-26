«Забыли о его похождениях с русофобами»: Вика Цыганова возмутилась возвращением Данилы Козловского в Россию

Вика Цыганова отреагировала на новость о возвращении Данилы Козловского в Россию с моноспектаклем Frank. В своем Telegram-канале певица назвала выступление актера в Москве «отмыванием» и высказала опасение, что в РФ следом могут не «ринуться все остальные» уехавшие знаменитости.

Недавно Данила Козловский анонсировал выступление в Москве со своим моноспектаклем Frank 20 июня в Театре эстрады. Впервые за несколько лет звезда фильма «Экипаж» появится на сцене в России. Вика Цыганова возмутилась возвращением актера, выступающего с эмигрировавшими артистами: «Понравится ли такой перформанс публике в Москве?»

«Еще полгода назад Козловский выступал в Лондоне на благотворительном вечере вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Потом приехал на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Засветился на фото вместе с иноагентом Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ) после концерта в Израиле. Отдохнул на Кипре, получив стоячие овации от четы наполовину иноагентов Галкиных* (Максим Галкин* признан иноагентом на территории РФ)», — высказалась певица.

Артистка напомнила, как пользователи Сети критиковали поведение актера. Вика Цыганова возмутилась, что многие забыли о сотрудничестве и дружбе Данилы Козловского с артистами, настроенными против России. Певица не сомневается: вполне возможно, что «работающий на два фронта» актер может даже получить награду в РФ.

«Кто бы мог подумать, что спустя полгода все разом забудут о его совместных похождениях с русофобами и дружно пойдут на концерт Козловского в Москве? Как бы следом за ним в Россию не ринулись все остальные. <…> Ожидаем следующий этап отмывания — вручение Козловскому ордена со званием», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя с моноспектаклем Frank по странам Европы.

Ранее сообщалось о том, что Вика Цыганова возмутилась возвращением Данилы Козловского на российские экраны перед Пасхой.

*(признан иноагентом на территории РФ)