Забыли о детях: как Зепюр Брутян поздравила уставшего от судов Прилучного с днем рождения

5 ноября Павлу Прилучному исполнилось 37 лет. Актер неоднократно признавался, что очень счастлив в браке со второй женой Зепюр Брутян. Звезда «Мажора» активно работает и уделяет много времени спутнице и своим детям. В последнее время Прилучный напряжен из-за затяжных судов с бывшей супругой. Но Зепюр решила поддержать мужа и устроила ему шикарный праздник.

Брутян тщательно подготовилась к празднику мужа. В этот день супруги решили побыть вдвоем. Зепюр забронировала номер в отеле, который был украшен красными воздушными шарами в форме сердечек. Кадрами сюрприза жена актера поделилась на своей страничке в социальных сетях.

После Павел и его жена отправились на СПА-процедуры и выпили чай. В номере они открыли шампанское и наслаждались временем, проведенным вместе.

По-видимому, детей супруги решили оставить с бабушкой и посвятить этот день целиком друг другу.

В 2011 году Прилучный женился на коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце, спустя два года у пары родился сын Тимофей, а в 2016 — дочь Мия. В 2020 году супруги объявили о разводе. После у Павла был непродолжительный роман с Мирославой Карпович, пока он не встретил Зепюр Брутян, с которой он вступил в брак в 2022 году. Через год у них родился сын Микаэль.

Недавно актер высказался о совместной работе с Зепюр Брутян. Он признался, что ему нравится выходить на сцену с женой.