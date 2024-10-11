«Понимает то, чего я хочу»: Прилучный высказался о совместной работе с Зепюр Брутян

Павел Прилучный стал появляться в совместных проектах в театре и кино с женой, Зепюр Брутян. Актер признался, что ему нравится работать с супругой.

Звезда сериала «Мажор» отметил, что у него с Зепюр одинаковые вкусы в искусстве. Супруги прошли одну актерскую школу и практически учились у одного мастера.

«Мне очень нравится работать с Зепюр и в кино, и в театре. Потому что она меня слышит и понимает то, чего я хочу, а я внимательно реагирую на ее замечания и подсказки», — цитирует артиста Woman.ru.

Романтику в браке, как пояснил артист, обеспечивает его работа. Павел слишком занят на съемках и успевает соскучиться по семье. Вместе с Зепюр он играет не так часто, поэтому с нетерпением ждет возможности остаться вдвоем. Иногда пара выбирается куда-то за город без детей, чтобы побыть наедине.

Недавно артист оказался в центре скандала из-за судебных разбирательств с бывшей женой, Агатой Муцениеце. Экс-супруги решают, с кем останется жить их общий сын Тимофей, который большую часть времени проводит с отцом.

Прилучного обвиняли в нежелании платить алименты на детей. Артист признался, что его дети никогда ни в чем не нуждались и «нуждаться не будут». Он подчеркнул, что все свободное время посвящает семье.