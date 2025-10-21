«Забыли и оставили умирать в нищете»: продавший квартиры в Москве Геннадий Хазанов не помог больному брату

Геннадий Хазанов, продавший недвижимость в России на сумму почти в 1 млрд рублей, отказался помогать умирающему в нищете брату. Об этом ИА Регнум рассказали соседи Юрия Лукачера.

21 октября стало известно о том, что еще в 2023 году в Москве скончался единокровный брат Геннадия Хазанова. В последние годы состояние здоровья Юрия Лукачера сильно ухудшилось, он ушел с работы и едва выживал на пенсию. Когда же мужчина в отчаянии обратился за помощью к знаменитому брату, тот отказался его поддержать.

«Когда у Юрия дела пошли совсем плохо, он обратился за помощью к Хазанову, но тот ему отказал и не стал помогать. Юрий Викторович очень обиделся на Хазанова и вообще на всех родственников, которые забыли про него и оставили умирать в нищете», — рассказала старшая по дому, в котором жил брат Геннадия Хазанова.

Обидевшись на актера и других родственников, Юрий Лукачер набрал много кредитов и займов, чтобы после его смерти семья не смогла унаследовать его московскую квартиру из-за долгов.

«Он так и говорил: «Я наберу специально долгов, чтобы никому из родственников ничего не досталось! Пусть за меня платят, раз сейчас помогать не хотят»», — вспомнила соседка мужчины.

Перед смертью брат Геннадия Хазанова на фоне одиночества и финансовых проблем пристрастился к алкоголю, а когда «стало совсем плохо», и вовсе уже не мог встать с кровати и передвигаться по квартире.

«К концу жизни Юрий Викторович совсем отчаялся и запил. Консьерж иногда приходила его проведать — у него в квартире ужас что творилось! Грязь, бардак и мусор везде. Когда Юрию стало совсем плохо, он даже не смог сам встать и открыть дверь врачам. Соседи вызвали спасателей, которые выломали замок. Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали Юрия Викторовича в больницу, где он вскоре скончался в полном одиночестве», — поделилась собеседница издания.

Ранее Геннадий Хазанов ответил на новость о продаже квартир в России: «Я не считаю нужным давать комментарии».