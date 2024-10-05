НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 октября 2024, 14:37
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Забыли доплатить налоги: Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода

SHOT: Чекалины попали под уголовное преследование из-за развода и забывчивости.
Забыли доплатить налоги: Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода

© Starface.ru

Артем Чекалин и Лерчек вновь оказались в поле зрения правоохранителей. Они в очередной раз попали под преследование из-за бракоразводного процесса и забывчивости, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Чекалиных предупреждали, что надо доплатить налоги за арабскую фирму. Однако блогеры, которые разводились несколько месяцев, забыли об этом.

На свою дубайскую фирму пара зарегистрировала фитнес-приложение. Они сделали это для того, чтобы подписчики за рубежом могли оплачивать марафоны.

ФНС недавно связалась с арабской компанией, но ответа не получила. Тогда налоговики обратились к Лерчек, однако блогер в тот момент занималась разводом. В итоге дело об уклонении от уплаты налогов переквалифицировали в статью о выводе средств за рубеж.

Ранее Валерию Чекалину посадили под домашний арест до 26 ноября. Ее бывшему супругу избрали такую же меру пресечения.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Лерчек
уголовное дело
развод
налоги