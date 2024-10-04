Блогершу Валерию Чекалину посадили под домашний арест до 26 ноября. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

4 октября в московском суде рассматривался вопрос о мере пресечения для Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). В итоге блогершу посадили под домашний арест до 26 ноября. Свой день рождения 6 октября она встретит в съемном доме в коттеджном посёлке «Миллениум».

Напомним, Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в махинациях на 250 миллионов рублей. Суд считает, что экс-супруги через подставных лиц выводили прибыль за фитнес-марафоны через Дубай для уклонения от уплаты налогов.

Ранее мы писали о том, что Артему Чекалину также назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По статье 193.1. УК РФ блогерам грозит до пяти лет лишения свободы.