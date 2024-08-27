«Забыла включить фильтр»: 46-летняя Ольга Орлова напугала публику кадрами без обработки

46-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась в личном блоге кадрами без фильтров. Таким образом экс-солистка группы «Блестящие» решила высмеять женщин, которые используют онлайн-маски для улучшения внешности.

Ольга Орлова опубликовала в соцсети видео, на котором сначала предстала в старящей онлайн-маске, а затем сменила ее на омолаживающую.

«Когда забыла включить фильтр», — подписала кадры певица.

Телеведущая признавалась, что тщательно следит за своей внешностью. По словам Ольги Орловой, она регулярно посещает косметолога и делает процедуры для поддержания молодости кожи.

«Действительно, генетика играет огромную роль в том, как мы выглядим. При этом косметологические процедуры никто не отменял. Они помогают нам сохранить молодость и красоту», — отмечала артистка.

Также Ольга Орлова рассказывала, что старается ухаживать за кожей и в домашних условиях при помощи масок и средств. При этом знаменитость подчеркивала, что, помимо этого, важно делать массаж, а главным секретом красоты назвала сон.

«Не стоит забывать о массаже. Мое лицо после массажа выглядит совершенно потрясающе: помолодевшим, отдохнувшим. Дома я использую пилинги, маски, модные сегодня патчи под глаза. Важно найти свои средства, которые подходят именно вашей коже. Я, например, аллергик — мне сложнее. Но самое важное — это сон. Когда ты полноценно высыпаешься и чувствуешь себя отдохнувшей, ты и выглядишь лучше», — делилась Ольга Орлова.

Ранее сообщалось о том, что 56-летняя певица Валерия снялась без макияжа и нарвалась на критику.