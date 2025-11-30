«Забыла одеться дома»: Наталья Подольская заявила, что провоцирует мужа на ревность

Наталья Подольская призналась, что любит провоцировать мужа на ревность.

Звезда «Евровидения-2005» более 14 лет замужем за 57-летним Владимиром Пресняковым, с которым воспитывает двоих сыновей — 10-летнего Артемия и пятилетнего Ивана. Наталья призналась, что она начинала карьеру как актриса, однако муж до сих пор непросто воспринимает ее потенциальные роли рядом с другими мужчинами.

«Мы будем просить дублершу, если муж разрешит», — пошутила певица.

Пресняков поддержал заявил, что в действительности не против даже откровенных сцен на экране: «Конечно, можно. И фильм я буду смотреть. Я душка».

Подольская призналась, что иногда сама подогревает страсти, выбирая смелые наряды для выхода в свет. При этом певица подчеркивает, что в их семье нет места контролю: муж доверяет ей и не ограничивает её самовыражение.

«Забыла одеться дома. Володя не видел меня еще, я жду его комментарий. Я знаю, что некоторым девушкам мужья запрещают мини-юбки носить. Мне кажется, это отвратительно. С помощью одежды женщины и мужчины самовыражаются, поэтому это очень важная часть игры», — сказала Наталья в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

