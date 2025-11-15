Владимир Пресняков отказался от своих слов о возвращении сына Никиты из США

Певец Владимир Пресняков пояснил свои слова о возвращении сына Никиты из США после завершения контракта.

По словам исполнителя хита «Аэропорты», он не говорил, что внук Аллы Пугачевой планирует дальнейшую жизнь в России, но лишь выразил на это надежду.

«Давайте еще раз я поясню. Это пресса почему-то пишет. Зачем? Я бы хотел, чтобы он вернулся. Очень буду ждать», — приводит Super.ru слова Преснякова.

Напомним, Никита Пресняков с 2022 года проживает в США, где строит карьеру с нуля. Однако после недавнего развода стало известно, что сын Кристины Орбакайте планирует возвращается в Россию. Но пока официально он эту информацию не подтвердил.

Ранее в беседе с журналистами Владимир Пресняков предположил, что сын займется в Москве актерством. По его мнению, у Никиты есть способности, хотя сам артист себя недооценивает.

Также продюсер Павел Рудченко рассказал, что у Никиты есть все шансы начать с чистого листа и построить успешную карьеру в России.