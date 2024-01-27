Забыл заплатить: член жюри «Танцев со звездами» обвинил коллегу в краже его хореографии

Бывший член жюри шоу «Танцы со звездами», пятикратный чемпион мира по танцам Максим Кожевников обвинил своего коллегу Дениса Тагинцева в краже его хореографии для своего проекта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Максим давно знаком с 34-летним Тагинцевым, поэтому он легко согласился стать хореографом для его танцевального шоу «Гранд».

Коллеги составили договор на 52 тысяч рублей. 48-летний Кожевников приступил к работе: он готовил танцоров и ставил номера. Премьера шоу состоялась в декабре в Театре Эстрады. Однако хореограф заявил, что не получил никаких денег, прописанных в контракте. Денис расторг договор без объяснений. Танцор, возмутившись происходящим, написал заявление на Тагинцева в полицию и прокуратуру.

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