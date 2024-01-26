«Идиотские заголовки»: Родион Газманов объяснил, почему подал в суд на СМИ

Сын певца Олега Газманова Родион объяснил подачу иска против СМИ. По его словам, это связано с недостоверным заголовком к материалу.

Комментарий пресс-службы певца приводит Газета.Ru.

Подача иска связана с материалом, опубликованным в издании «Экспресс газета — Online». Заголовок к нему звучал так: «Родион Газманов рассказал о сломавшем ему жизнь отце: «Хочется подойти и втащить с ноги».

Музыкант недоволен, что заголовок затронул семью. Он считает: за такие публикации следует наказывать.

Певца возмутило, что «эти «журналисты от сохи» регулярно выдумывают заголовки». «Видимо, не обладающим писательским талантом журналистам нужно выдумывать идиотские заголовки, чтобы привлечь к себе внимание…», - сказал певец.

Он считает, что звездам не мешало бы больше подавать в суд на подобные издания – только тогда исчезнут публикации с дезинформацией.

Иск поступил в суд 23 января. Он связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее певец Филипп Киркоров подал в суд на коллегу, исполнительницу хита «Кабриолет» Любовь Успенскую. Он потребовал взыскать с нее 12 млн рублей.