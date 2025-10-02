«Забвение»: Григорий Лепс рассказал, когда уйдет со сцены

Григорий Лепс заявил, что через 10 лет завершит карьеру. Об этом сообщает «Пятый канал».

Певец Григорий Лепс планирует уходить из шоу-бизнеса. Артист признался, что не хочет оставаться на сцене до конца жизни. По его словам, денег для безбедной старости ему хватит.

«До окончания моей карьеры осталось не так-то и много лет. Ну сколько я еще смогу работать? Может быть, от силы лет десять. Далее пойдет забвение, а на кефир с докторской колбасой мы всегда найдем», — рассказал он.

Напомним, артист начинал свою карьеру еще в 90-х с выступлений в ресторанах и барах Сочи. По признанию певца, тогда он получал неплохие деньги, которые тратил на казино и девушек. После переезда в Москву, Лепс получил финансовую поддержку от Иосифа Кобзона и выпустил свой первый хит «Натали».

