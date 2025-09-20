«Мы через многое прошли»: 19-летняя невеста Григория Лепса показала старшую сестру

Невеста певца Григория Лепса впервые показала старшую сестру. 19-летняя Аврора Киба посетила концерт 65-летнего возлюбленного вместе с 23-летней Соней.

В личном блоге она опубликовала несколько видеороликов в честь дня рождения сестры. На кадрах родственницы в вечерних платьях танцевали возле сцены под песню Лепса «Она» и всячески позировали в камеру.

На втором ролике сестры активно напевали строчки «в мире больше таких, таких не бывает» из хита Дмитрия Маликова.

«Мы через многое прошли, и ты всегда меня поддерживала, была со мной, что бы ни случилось! Я всегда буду рядом!» — обратилась Аврора к родственнице.