«Мы через многое прошли»: 19-летняя невеста Григория Лепса показала старшую сестру
© Starface.ru
Невеста певца Григория Лепса впервые показала старшую сестру. 19-летняя Аврора Киба посетила концерт 65-летнего возлюбленного вместе с 23-летней Соней.
В личном блоге она опубликовала несколько видеороликов в честь дня рождения сестры. На кадрах родственницы в вечерних платьях танцевали возле сцены под песню Лепса «Она» и всячески позировали в камеру.
На втором ролике сестры активно напевали строчки «в мире больше таких, таких не бывает» из хита Дмитрия Маликова.
«Мы через многое прошли, и ты всегда меня поддерживала, была со мной, что бы ни случилось! Я всегда буду рядом!» — обратилась Аврора к родственнице.
Ранее сообщалось, что Аврора Киба называет 65-летнего Лепса мужем, что спровоцировало разговоры о тайной свадьбе. Во время общения с прессой в Кремлевском дворце Григорий опроверг подобные сообщения. Он заявил, что уже накопил на свадьбу, о которой мечтает избранница. Однако пока они не расписались.