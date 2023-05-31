«Забудете»: Дибров поделился мнением о ведущей «Кто хочет стать миллионером» Карауловой

Новость о замене ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером» Дмитрия Диброва прозвучала как гром среди ясного неба. Долгое время в Сети ходили слухи, кто может занять его место. Предполагались различные варианты, но в итоге ведущей телепрограммы стала очаровательная певица Юлианна Караулова. Поклонников интересовало, что по этому поводу думает сам Дибров.

Дмитрий в беседе с NEWS.ru заявил, что с понимаем относится к замене и пожелал новой ведущей удачи. Он попросил зрителей не критиковать девушку, а поддерживать, а дальше «время покажет».

Звезда отметил, что знает о замечаниях в адрес Юлианны от зрителей. Также он слышал, что они просят вернуть его в шоу. Но Дмитрий вспомнил, как в нулевые его заменили на Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ).

«Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел (эту программу), будете находить новые достоинства у нового ведущего», – поделился мыслями знаменитость.

Дибров подчеркнул, что телевидение является специфической сферой и кресло ведущего не должно быть монополизировано. Ведущий назвал Караулову умной девушкой. В свое время артистка участвовала в шоу и даже выиграла три миллиона рублей. Сам Дмитрий тоже сидел в кресле игрока, но не поднимался выше 200 тысяч.

Ранее мы писали о том, как Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) стал удалять из Сети видео с антироссийскими высказываниями после провала в Европе.