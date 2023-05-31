Галкин* стал удалять из Сети видео с антироссийскими высказываниями после провала в Европе

Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) уже больше года живет в Израиле и гастролирует по США и Европе с концертами, чтобы как-то заработать. Свои выступления артист стоит в основном на высмеивании России, свих коллег и антиправительственных высказываниях. Однако спустя месяцы это вылилось для него в большие проблемы.

По информации издания Life.ru, Галкин* столкнулся с полупустыми залами. Зрители совсем перестали платить за то, чтобы посмотреть на него. А все дело в скандальных видео с его концертов, которые уже давно распространяются по Интернету. Теперь же шоумен пытается удалять все ролики со своими антироссийскими заявлениями по причине нарушения авторского права.

СМИ считает, что таким образом артист пытается вернуть отечественную аудиторию, которая от него отвернулась. Однако пока это не особо помогает. Недавно юморист дал концерт в немецком городе Альтэттинг, где еле собрал половину зала. Та же история была и в Оффенбурге.

Напомним, что несколько недель назад Максим Галкин* решил бороться за то, чтобы с него сняли статус иноагента, хотя до этого много месяцев даже гордился своим именем в реестре. Коллеги артиста считают, что таким образом он подготавливает «почву» для возвращения в Россию, но вряд ли его здесь вновь примут. Об этом заявила Яна Поплавская, которая призвала не впускать шоумена обратно.

*(Признан иноагентом на территории РФ)