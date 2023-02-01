«Забрали утром»: директор театра рассказала подробности госпитализации Щербакова

Актер Борис Щербаков был госпитализирован в столичную больницу. Директор театра ДК «Выборгский», где должен был выступать знаменитость, рассказала, что с ним случилось.

Елена Потылицына раскрыла подробности госпитализации звезды в беседе с Пятым каналом. Она поделилась, что все произошло в Москве. 73-летнего актера ждали в выборгском культурном дворце, но он так и не добрался до Санкт-Петербурга.

«Его забрали утром. Он должен был приехать в Петербург «Сапсаном». Аронова приехала, декорации приехали — все приехали, а его увезли на скорой в больницу», — рассказала Елена.

Директор театра отметила, что с ними не делились подробностями состояния Щербакова. Они не знают и его диагноз. Единственное, что им известно – Щербаков находится в Москве.

«Будет перенос спектакля, но пока мы не можем поставить новую дату, поскольку нам даже не сказали, что с ним», — пояснила Потылицына.