Сын Никаса Сафронова рассказал, почему художник проведет в больнице несколько дней

Художник Никас Сафронов попал в больницу с отравлением. Сын знаменитости Лука Затравкин в беседе с журналистами поделился подробностями госпитализации отца и рассказал о его состоянии.

Звездный наследник отметил, что мужчина постепенно восстанавливается после отравления вялеными томатами из Италии. После перекуса художнику стало плохо. Специалисты рассказали, что в деликатесе находились бактерии, вызывающие ботулизм.

«Вчера он был голодный, устал после рабочего дня, не было сил. Нашел вяленые томаты, ему баночку привезли из Италии, а он их не ел 30 лет. Через полтора часа начались боли в животе, рвота, он побледнел, — рассказал Затравкин в беседе с NEWS.ru.

Никаса отвезли в больницу, там ему промыли желудок, поставили капельницу и сделали уколы. Но художнику придется провести в стенах медучреждения несколько дней.

«Три-четыре дня, до выходных надо полежать. Сейчас ему надо каждый день делать уколы, брать анализы, правда ему неудобно спать в больнице, испытывает слабость, чувствует себя не очень комфортно», — добавил наследник знаменитости.

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