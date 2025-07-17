«Забрали три зуба»: Катя Лель рассказала о контактах ее дочери с другими цивилизациями

Певица Катя Лель в компании 16-летней дочери Эмилии посетила премьеру фильма «Прогулка» в Москве. Перед показом киноленты артистка пообщалась с журналистами. В частности, в разговоре с POPCAKE она рассказала, контактирует ли ее наследница с представителями иных миров.

«Она пока не контактирует с другими цивилизациями. Я очень прошу их, чтобы они очень мягко, и как можно дольше не контактировали. Ей 16 лет, а мой первый контакт с ними произошел как раз в этом возрасте. Тогда другие цивилизации забрали у меня три зуба для эксперимента», — рассказала исполнительница.

По словам заслуженной артистки РФ, в чужом мире она была одинока. После опыта общения с инопланетянами у нее появилась психологическая травма, и певице понадобилось более тридцати лет, чтобы принять случившееся.

«Я не знала, как мне жить дальше. Никто не мог ответить мне на вопросы… Кто это? Что это? Для чего это? Почему я? [...] Это нужно было принять в моей жизни и прожить», — заключила Лель.

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