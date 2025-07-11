«Делаю по зову сердца»: Катя Лель рассказала, на каких условиях лечит людей

Певица Катя Лель неоднократно говорила о своем даре целительства. Артистка призналась, что за помощь окружающим не берет денег.

Недавно о даре 50-летней исполнительницы хита «Мой мармеладный» рассказала певица Анита Цой. Со слов артистки, «случилось настоящее чудо»: Лель смогла вылечить ее ногу. Но Катя готова помочь не только коллегам по шоу-бизнесу, и свои услуги она предоставляет практически безвозмездно.

«Делаю по зову сердца, денег не беру за это. Но есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти, то есть человек должен рубль дать или конфетку за это, потому что не может в одну сторону идти энергия», — рассказала певица Газете.Ru.

Лель убеждена, что обмен энергиями существует в рамках закона вселенной. Если человек ничего не получает, но отдает, он будет страдать, убеждена звезда.

Заслуженная артистка России имеет большой опыт целительства. Катя пояснила, что помогла уже многим людям лично и по телефону. При этом многих из них она вообще не знала. Певица убеждена: главное в лечении — это вера. Именно благодаря ей получается избавить человека от недугов.

Напомним, бывший муж артистки пропал в Ницце. Но Лель считает, что он жив и скоро объявится.