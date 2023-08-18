Забрали право голоса: Хаматову сделали глухонемой из-за незнания латышского языка

Актриса Чулпан Хаматова, больше года назад покинувшая Россию из-за своей политической позиции, по-прежнему пытается наладить свою карьеру за границей. Стало известно, что она решила вновь попытать счастье в Новом Рижском театре после отмененного несколько месяцев назад спектакля. И в этот раз в заведении решили «перестраховаться», поручив артистке роль без слов.

Напомним, что Хаматова должна была сыграть одну из главных ролей в постановке «Gogolis. Nature Morte». Однако прямо перед самой премьерой актрисе сообщили, что зрители не увидят ее игру. Позже появилась информация, что такое решение было принято из-за того, что спектакль вышел не на том уровне, чтобы показывать его публике. К тому же Чулпан, как бы не старалась, не смогла выучить латышский язык.

Спустя месяцы театр дал Хаматовой второй шанс проявить себя. И в этот раз знание языка ей не потребуется, так как ей досталась роль глухонемой. Премьера поставки режиссера Алвиса Херманиса «Страна глухих» запланирована на 14 ноября.

«Это спектакль, в котором Чулпан Хаматова на латышском языке в сценической версии вернется в снятый в 1998 году Валерием Тодоровским фильм «Страна глухих», в котором она в свое время прославилась как актриса», - цитирует издание Аргументы и Факты.

Ранее стало известно, что в Юрмале состоится благотворительный ужин с Чулпан Хаматовой, билет на который стоит 10 тысяч евро.