«Забрала собаку»: директор покойного Гришечкина боится за его любимого пса

Дочь Вячеслава Гришечкина забрала его собаку после смерти актера. Поклонники переживали за судьбу питомца знаменитости, который оставался один в квартире.

Как сообщает Kp.ru, сначала пса по кличке Беня хотел забрать к себе директор артиста Максим Миллер. Но какое-то время после смерти актера его любимец был в квартире один. Миллер объяснял это тем, что не хочет травмировать пса, оставшегося без хозяина. При этом мужчина постоянно навещал собаку, кормил и гулял.

Выяснилось, что собаку все-таки забрала дочь Гришечкина Ольга. Максим рассказал, что у них был уговор, что пса заберет он. Но девушка неожиданно приехала с мужем и забрала питомца вместе с его вещами. Единственное, она не смогла найти паспорт, так как он хранится у Миллера.

«Я могу лишь догадываться, что повлияло на то, что она изменила свое решение и все-таки забрала собаку. Но, конечно, она имеет право — она же дарила собаку Славе», – высказался мужчина.

Максим отметил, что написал Ольге инструкцию, как ухаживать за Беней. Но он не понимает, почему девушка решила его забрать, ведь она не стала этого делать раньше и вообще является любительницей кошек. Мужчина не исключает, что это связано с его появление на телевидении. Теперь он переживает, чтобы наследница не отдала питомца кому-то другому, ведь с котом он, скорее всего, не подружится.

«Вряд ли она сдаст его в приют, но, скорее всего, уже кому-то пообещала. Конечно, я попросил ее позаботиться о собаке, как следует, ведь этот пес был последней частичкой, оставшейся от Славы», – добавил директор.

Напомним, что Беня появился у Гришечкина через год после того, как умерла его жена. Актер сильно полюбил собаку, которую забрал из приюта, куда его привезла дочь Ольга.

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