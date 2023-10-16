«Я все еще борюсь»: бывшая невеста покойного Гришечкина сделала пластику после травли в соцсетях

Возлюбленная покойного актера Вячеслава Гришечкина решилась лечь под нож пластического хирурга. 34-летняя Диана Бочарова столкнулась с хейтом в соцсетях и обратилась к специалисту Александру Вдовину. Об этом сообщает Kp.ru.

Хирург провел лазерную липосакцию (на диодном лазере) в области подбородка. Кроме того, девушка хотела избавиться от холки, которая появилась из-за постоянной нагрузки на спину — у Дианы своя грудь четвертого размера. Теперь она ходит с отеками и повязками на лице. Но девушка знает, что скоро все пройдет, ведь это не первая пластическая операция в ее жизни.

Диана подчеркнула, что решилась на преображение не только из-за критики хейтеров.

«Прежде всего, мне самой это нужно. Я все еще борюсь с последствиями гормонотерапии, которую прошла несколько лет назад из-за проблем со здоровьем. Тогда я поправилась на 25 кг. Вес со временем пришел в норму, а вот с кожей и телом приходится работать до сих пор», – призналась она.

Девушка рассказала, что после романа с актером на нее стали обращать пристальное внимание. Диана до сих пор читает «гадости» в свой адрес.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября 2023 года. Причину смерти знаменитости обсуждают до сих пор. Журналисты расспрашивают о случившемся возлюбленную актера. Диана говорит, что они с Вячеславом расстались больше года назад, но продолжали тепло общаться.

Ранее мы писали о том, как после смерти Вячеслава Гришечкина его бывшая невеста выразила симпатию другому мужчине.