Успенская о Киркорове: «Он тот, кому легче дать, чем доказывать, что его не хотят»

Певица Любовь Успенская высказалась о конфликте с Филиппом Киркоровым и заявила, что никогда его больше не простит. Она призналась, что за последнее время певец сильно изменился, и она не хочет иметь с ним ничего общего. Артистка припомнила все скандалы вокруг коллеги и отметила, что его поведение на публике нельзя считать достойным.

У звезды шансона и исполнителя хита «Цвет настроения синий» всегда были непростые отношения. Они то ссорились, то мирились. Однако сейчас они окончательно разругались, и, по словам Любови Залмановны, назад дороги уже нет. Несмотря на то, что она даже записала с Филиппом вместе песню, больше связываться с ним она не собирается.

Дело в том, что, по мнению Успенской, Киркоров сильно испортился. Он стал публично делать такие вещи, которых она не понимает. Более того, певица уверена, что ее коллега действительно женоненавистник.

«Он был другим. Он очень изменился, ведет себя недостойно. Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Пусть еще откроет передницу. Почему он ее не показывает? – заявила Успенская. — Он женоненавистник. Это человек, который всю жизнь играет и врет. Он чистый фейк».

В интервью журналистке Алене Жигаловой певица также призналась, что не собиралась записывать дуэт с Киркоровым. В ее планах было спеть с Владимиром Крестовским, но ей пришлось согласиться на сотрудничество с Филиппом. «Он тот, кому легче дать, чем доказывать, что его не хотят», - призналась Успенская.

Несмотря на то, что Жигалова считает, что артисты рано или поздно придут к перемирию, сама Любовь Залмановна настроена категорично. Она сообщила, что никогда не простит Киркорова, и это ее окончательное решение.

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