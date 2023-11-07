«Забрал лучшую из человечества»: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер выходит замуж

Актриса Зоя Бербер, исполнившая роль Леры в сериале «Реальные пацаны», выходит замуж за актера Максима Белобородова. Об этом пара рассказала на своих страничках в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса выложила в Сеть фото с обручальным кольцом.

«Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА», — подписала снимок Зоя.

Белобородов отметил, что скоро выйдет из списка самых завидных холостяков планеты. По словам актера, он «забрал лучшую из человечества».

Зоя Бербер — актриса из Перми, которая прославилась благодаря роли Леры в сериале «Реальные пацаны». Максим Белобородов также активно снимается в сериалах, его можно увидеть в таких картинах как: «Метод», «Отель Элеон», «Город особого назначения».

В 2015 году Зоя родила дочь от сценариста Александра Синегузова. В 2020 году пара рассталась.

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