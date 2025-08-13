Забрал детей и не оставил миллиард: Катя Гордон уличила во лжи любовника Дибровой Товстика

Екатерина Гордон прокомментировала видео Дмитрия Диброва, в котором жена Полина приносит ему чай после новостей о разводе и изменах с предпринимателем Товстиком. Юрист рассказала в своем Telegram-канале, что за семейной идиллией скрываются серьезные проблемы: бизнесмен забрал двух детей у экс-супруги Елены и не выплатил ей обещанный миллиард.

Как утверждает Гордон, телеведущий устроил этот эфир намеренно. Юрист уверена: Полине удалось договориться с бывшим мужем, чтобы уменьшить количество поступаемого хейта в свой адрес.

Екатерина высказалась и о заявлении предполагаемого возлюбленного Дибровой Романа Товстика, пообещавшего дать 1 млрд рублей своей экс-жене Елене Товстик. Юрист утверждает, что слова предпринимателя не соответствуют действительности.

«Никакого миллиарда Товстик не оставил, и даже 30 миллионов, что обещал выплатить по расписочке более полугода назад — он не заплатил. В ресторане и за нотариуса плачу я», — отметила Гордон, уточнив, что Товстик требуется дорогостоящая операция.

Юрист рассказала, что бизнесмен на протяжении девяти часов уговаривал бывшую жену опубликовать пост с «покаянием от Елены», в котором она бы попросила у всех прощения, списав свое поведение на эмоциональность. Также он просил экс-супругу написать, что их брак давно рухнул, хотя всего год назад у пары родился ребенок, говорит Гордон.

«Ну, а от Диброва я ждала, честно говоря, чего-то большего, чем игрища с подношением чая в кадре. Уходящая натура», — заключила юрист.

Более того, недавно стало известно, что Роман забрал у Елены двоих детей - теперь они живут с ним и Полиной.

Напомним, 13 августа шоумен вышел в прямой эфир, посвященный супружеской неверности. Во время трансляции в кадре появилась Полина и предложила Дмитрию чай.