Дмитрий Дибров появился с женой Полиной в прямом эфире про измены и развод. Телеведущий впервые прервал молчание после новостей о расставании с моделью.

Семья Дмитрия угодила в скандал. По слухам, Полина изменила телеведущему с мужем подруги. В течение нескольких недель Дибров молчал и не комментировал новости, однако в ночь на 13 августа он вышел в прямой эфир, посвященный супружеской неверности. Телеведущий общался с подписчиками в водолазке, очках и не скрывал хорошего настроения.

«Мой небольшой отпуск закончился, и мы начинаем эфиры с горячей темы! Сегодня мы обсудим с тобой, мой дорогой зритель, супружескую измену и развод. Об этом было написано множество строк, спето песен и сказано слов, но мне вас, скорее всего, удастся удивить!» — обратился он к зрителям.

Примечательно, что во время трансляции в кадре появилась Полина и предложила Дмитрию чай.

«О, Полечка! Ребята, это Полина! Спасибо большое», — радостно отреагировал телеведущий.

Несмотря на появление в кадре, ни Полина, ни Дмитрий не комментировали слухи про семью.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что Дмитрий Дибров достал жену Полину за 16 лет брака. Подробности читайте в этой новости.